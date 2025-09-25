Hilfe bei ID-Austria: Land Tirol bietet digitale Services auf der Herbstmesse an

Von 8. bis 12. Oktober können Besucher der Innsbrucker Herbstmesse 2025 verschiedene digitale Verwaltungsservices des Landes Tirol kennenlernen und direkt vor Ort einrichten lassen. Das Angebot reicht von der ID Austria-Registrierung über die App „eAusweise" bis hin zur Beantragung von Reisepässen und Führerscheinen.

Innsbruck – Die Digitalisierung der Verwaltung schreitet in Tirol voran. Um Bürgern den Zugang zu erleichtern, ist das Land Tirol auch heuer wieder mit einem Informationsstand auf der Herbstmesse vertreten. In Kooperation mit der Landespolizeidirektion Tirol werden Besucher umfassend zu digitalen Verwaltungsangeboten beraten.

„Digitale Verwaltung bedeutet, Behördengänge einfacher und schneller zu machen und den Menschen mehr Flexibilität zu geben. Mit unseren Angeboten wollen wir zeigen, wie Services den Alltag erleichtern und gleichzeitig zu Transparenz und Bürgernähe beitragen", erklärt Digitalisierungslandesrat Mario Gerber.

Mobiles Bürgerservice vor Ort

Ein besonderes Highlight ist das Mobile Bürgerservice der Bezirkshauptmannschaft Innsbruck, das ebenfalls auf der Messe vertreten sein wird. Hier können österreichische Staatsbürger die ID Austria einrichten lassen, während die Landespolizeidirektion Tirol diesen Service für Personen ohne österreichische Staatsbürgerschaft anbietet. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Reisepässe, Personalausweise und Führerscheine zu beantragen.

Tirol-Konvent als Impulsgeber

Der Messeauftritt steht auch im Zeichen des Tirol-Konvents, der Impulse für eine moderne Landesverwaltung setzt. „Das Land Tirol kommt zu den Menschen und bietet auch dezentral Informations- und Beratungsmöglichkeiten. Das zeigt der Einsatz auf der Herbstmesse ebenso wie die FörderTour des Landes, die derzeit wieder durch alle Tiroler Bezirke tourt", betont Landesrat Gerber.

Ein Schwerpunkt des Tirol-Konvents liegt auf der Digitalisierung von Verwaltungsverfahren – von der Antragstellung bis zur Zustellung. Die Plattform Digital Service Tirol wird in diesem Zusammenhang kontinuierlich ausgebaut. Messebesucher können sich vor Ort ein Bild davon machen, wie Digitalisierung und Verwaltungsmodernisierung in Tirol Hand in Hand gehen.