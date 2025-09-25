Innsbrucks Brennholzaktion startet: Wärme für einkommensschwache Haushalte

Ab 1. Oktober können bedürftige Innsbrucker Haushalte wieder Unterstützung beim Heizen mit Brennholz beantragen. Die Stadt Innsbruck bietet gemeinsam mit der Landwirtschaftskammer Tirol Holzlieferungen für Menschen mit geringem Einkommen an.

Innsbruck – Die jährliche Brennholzaktion des Innsbrucker Hilfswerks (IHW) geht in die nächste Runde. Ab 1. Oktober können Haushalte mit niedrigem Einkommen eine Unterstützung für Heizkosten beantragen. Die Aktion erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Kooperationspartner Tiroler Ofenholz der Landwirtschaftskammer Tirol.

"Die Brennholzaktion des Innsbrucker Hilfswerks ist für mich eine Tradition. Sie ist eingebettet zwischen Hilfestellung für Menschen, für die eine warme Wohnung keine Selbstverständlichkeit ist und dem alten Holzofen, den ich aus meiner Kindheit kenne", erklärt Vizebürgermeister Georg Willi. "Holzheizungen werden immer seltener, weil sie durch andere Heizsysteme ersetzt wurden. Aber es gibt sie noch, die Holzöfen. Und wir wollen jene unterstützen, die sich mit der Bezahlung der Energiekosten schwerer tun."

Anträge bis Ende November möglich

Interessierte können bis einschließlich 30. November 2025 einen Antrag stellen – entweder persönlich im Büro des Innsbrucker Hilfswerks im Rathaus oder per E-Mail an einmalige-unterstuetzung@innsbruck.gv.at. Das Antragsformular steht auch online unter www.innsbruck.gv.at/brennholz zum Download bereit.

Die Einkommensgrenzen für die Unterstützung orientieren sich am Tiroler Mindestsicherungsgesetz. Sie liegen bei 1.850 Euro für Alleinstehende und 2.450 Euro für Paare. Für Alleinerziehende mit einem Kind gilt eine Grenze von 2.200 Euro, für Familien mit einem Kind 2.800 Euro. Pro weiterem Kind erhöht sich der Betrag entsprechend.

150 Euro Brennholz pro Haushalt