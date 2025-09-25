Kostenlose Beratung für Menschen mit Behinderung in Telfs

Der Tiroler Kriegsopfer- und Behindertenverband (TKOBV) bietet am 3. Oktober 2025 einen kostenlosen Sprechtag im Gemeindeamt Telfs an. Menschen mit Behinderungen und chronisch Kranke können sich dort zu wichtigen Themen wie Pflegegeld oder steuerlichen Vergünstigungen beraten lassen.

Telfs – Der TKOBV setzt sein Beratungsangebot fort und lädt am Freitag, den 3. Oktober 2025, zu einem kostenlosen Sprechtag ins Gemeindeamt Telfs ein. Von 9 Uhr bis 12 Uhr steht Geschäftsführer Karl Zabernig für persönliche Gespräche zur Verfügung.

Das Beratungsangebot richtet sich an alle Menschen mit Behinderungen sowie chronisch Kranke - unabhängig von Art oder Ursache ihrer Beeinträchtigung. Der Verband bietet dabei fachkundige Unterstützung bei verschiedenen Anliegen.

Umfassendes Beratungsangebot

Im Mittelpunkt der Beratung stehen Themen, die für Menschen mit Behinderung besonders relevant sind: die Beantragung von Pflegegeld, die offizielle Feststellung des Grades der Behinderung sowie mögliche Gebührenbefreiungen. Auch zu Parkausweisen für Menschen mit Behinderung und steuerlichen Vergünstigungen können Fragen geklärt werden.

Alle Beratungsgespräche werden vertraulich geführt und sind auf die individuellen Bedürfnisse der Ratsuchenden zugeschnitten. Der TKOBV versteht sich dabei als Interessenvertretung, die Menschen mit Behinderungen dabei unterstützt, ihre Rechte wahrzunehmen.

Anmeldung erforderlich

Für die Teilnahme am Sprechtag ist eine vorherige Anmeldung notwendig. Diese kann telefonisch unter der Nummer +43 664 348 8484 erfolgen. Das Anmeldetelefon ist von Montag bis Donnerstag jeweils vormittags erreichbar.