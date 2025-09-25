Fotografie über die Grenze: Lienzer und Brunecker Fotoclub stellen gemeinsam aus

Am 26. September eröffnet in der Arbeiterkammer Lienz die Fotoausstellung "FOKUS x2". Die Schau ist ein grenzüberschreitendes Projekt der Fotoclubs aus Lienz und Bruneck und präsentiert die Vielfalt der regionalen Fotografie beiderseits der Grenze.

Lienz – Unter dem Titel „FOKUS x2“ haben die Mitglieder beider Fotoclubs ihre Werke zusammengetragen, um einen umfassenden Einblick in das fotografische Schaffen der Region zu geben. Besucher können sich auf eine breite Palette fotografischer Arbeiten freuen. Von Landschaftsaufnahmen über Porträts bis hin zu experimentellen Arbeiten wird ein breites Spektrum der Fotografie abgedeckt.