Naturdenkmal gefällt

„Das war schon fast ein Wahrzeichen“: Wie die Innsbrucker auf das Ende der Blutbuche reagieren

Am Donnerstagvormittag wurde die Blutbuche vor dem Innsbrucker Landestheater gefällt. Einige Menschen haben sich als Andenken ein Stück Holz mit nach Hause genommen.
© Rita Falk
Eva-Maria Hörtnagl

Von Eva-Maria Hörtnagl

Für die Stadt Innsbruck stellte die Blutbuche vor dem Innsbrucker Landestheater ein Sicherheitsrisiko dar. Am Donnerstagvormittag wurde das Naturdenkmal gefällt. Das löste bei den Tirolerinnen und Tirolern unterschiedliche Meinungen aus.

