Tiroler Quartett "Hi 5" bringt Jazz-Klangwelten nach Schwaz

Nach der Sommerpause meldet sich der Verein Jazzkaffee Schwaz mit einem besonderen Konzerthighlight zurück: Am 26. September gastiert das Tiroler Quartett "Hi 5" ab 20 Uhr in der Galerie Unterlechner und verspricht einen Abend zwischen Jazz, Rock, Kammermusik und Minimal Music.

Die vier Tiroler Musiker von "Hi 5" haben sich einen Namen für ihr einzigartiges Klanguniversum gemacht. Mit ihrem charakteristischen Sound bewegen sie sich souverän zwischen verschiedenen musikalischen Welten und schaffen dabei Klanglandschaften, die sowohl zugänglich als auch komplex sind.

Das Quartett besteht aus Chris Norz an Drums und Percussion, Philipp Ossanna an der Gitarre, Matthias Legner am Vibraphon und Clemens Rofner am Bass. Gemeinsam kreieren sie einen Sound, der durch die Instrumentierung mit Vibraphon eine zusätzliche klangliche Dimension erhält.

Besucherinnen und Besucher können sich auf einen Abend voller Interpretationen, Improvisationen und Eigenkompositionen freuen. Die Band ist bekannt für ihre intensive Spielweise und die Fähigkeit, Musik zu erschaffen, die "unter die Haut geht", wie es in der Ankündigung der Galerie Unterlechner heißt.

Der Verein Jazzkaffee Schwaz setzt mit dieser Veranstaltung seine Tradition fort, hochkarätige Jazz-Konzerte in die Region zu bringen. Die intime Atmosphäre der Galerie Unterlechner in Schwaz bietet dabei den perfekten Rahmen für dieses musikalische Erlebnis.