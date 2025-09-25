Einbruch in Innsbruck: Tresor geöffnet und Bargeld entwendet

Innsbruck – Im Zeitraum zwischen Mittwoch 14 Uhr und Donnerstag 9 Uhr kam es in einem Büro in Innsbruck zu einem Einbruch. Unbekannte verschafften sich Zutritt über ein Fenster im Erdgeschoss, welches mit einem Stein eingeschlagen wurde.

Ein Tresor in einem Schrank wurde mit einem im Büro befindlichen Schlüssel geöffnet und Bargeld in verschiedenen Währungen im Wert von etwas mehr als 100 Euro gestohlen. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden, schreibt die Polizei. (TT.com)