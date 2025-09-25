Schwere Explosionen: Israel bombardiert Jemens Hauptstadt

Es gab dutzende Luftangriffe gegen Houthi-Ziele. Der israelische Verteidigungsminister Katz sagt: Wer Israel angreift, wird um ein Vielfaches härter getroffen.

Sanaa/Jerusalem – Israel hat erneut die jemenitische Hauptstadt Sanaa bombardiert. Das Militär habe Ziele der Houthi-Miliz angegriffen, hieß es am Donnerstagnachmittag. Unter den Zielen seien das Hauptquartier des Houthi-Generalstabs sowie Anlagen des Sicherheits- und Geheimdienstapparats gewesen. Es habe mehrere schwere Explosionen gegeben, berichteten Augenzeugen. Die Hauptstadt Sanaa wird seit rund zehn Jahren von der mit dem Iran verbündeten Houthi-Miliz kontrolliert.

In einigen Berichten war von etwa einem Dutzend Luftangriffen die Rede. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums der Houthis wurden dabei mindestens zwei Menschen getötet und 48 weitere Menschen verletzt. AFP-Korrespondenten in Sanaa sahen Explosionen und aufsteigenden Rauch an drei Orten.

Die Angriffe erfolgen einen Tag nach einem Drohnenangriff in der israelischen Stadt Eilat, bei der 20 Menschen verletzt wurden, zwei davon schwer. Nach israelischen Angaben kam die Drohne aus dem Jemen und stürzte dann ab. Die Houthi reklamierten den Angriff für sich.

Israel Katz: „Schwerer Schlag“ in Sanaa

Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz sagte, man habe „einen schweren Schlag gegen zahlreiche Terrorziele der Houthi-Terrororganisation in Sanaa“ ausgeführt. Die israelische Armee habe mehrere Militärlager angegriffen, unter anderem ein Lager des Houthi-Generalstabs, sowie „Dutzende Houthi-Terroristen getötet und Bestände an Drohnen und Waffenarsenalen zerstört“. Katz sagte, wer Israel angreife, werde um ein Vielfaches härter getroffen.

Israel und dessen wichtigster Verbündeter USA haben nach Zählung des britischen Datenprojekts ACLED in den vergangenen zwei Jahren Dutzende Male im Jemen angegriffen. Erklärtes Ziel ist dabei, die vom Iran unterstützte Houthi-Miliz zu schwächen. Diese greift seit Beginn des Gaza-Kriegs im Oktober 2023 immer wieder vor allem Handelsschiffe mit angeblichem Bezug zu Israel an, aber auch Ziele in Israel selbst. Die Houthi bezeichnen die Angriffe als Unterstützung der Palästinenser im Gazastreifen.