Song Contest in Wien: EBU lässt Mitglieder zur Israel-Frage abstimmen

Anfang November sollen alle Mitglieder an einer Online-Abstimmung über den Ausschluss oder die Teilnahme Israels entscheiden.

Wien – Die Frage, ob Israel trotz des Gazakrieges kommendes Jahr am Eurovision Song Contest von Wien teilnehmen soll, droht die European Broadcasting Union und ihre Mitglieder zu spalten. Seit Wochen eskaliert die Debatte und Länder wie Spanien, Irland oder die Niederlande kündigten an, nicht nach Wien zu reisen, sollte Israel nicht ausgeschlossen werden. Nun hat die EBU reagiert. Am Donnerstag wurde beschlossen, Anfang November eine außerordentliche Generalversammlung einzuberufen.

Dies teilte die EBU als Veranstalter des Musikwettbewerbs ihren Mitgliedern in einem Schreiben mit, das der APA vorliegt. Darin wird auf die „beispiellose Meinungsvielfalt“ der EBU-Mitglieder bezüglich der Teilnahme Israels Bezug genommen. Dem EBU-Vorstand sei bewusst geworden, dass hier keine einvernehmliche Position zu erreichen sei.

Online-Abstimmung Anfang November

Deshalb setze man auf eine breitere, demokratische Entscheidungsgrundlage in einer Abstimmung, bei der alle Mitglieder eine Stimme haben sollen: „Aus diesem Grund beschloss der Vorstand, eine außerordentliche Generalversammlung zu organisieren, die Anfang November online stattfinden sollte, damit die Mitglieder über die Frage der Teilnahme am Eurovision Song Contest 2026 abstimmen konnten.“