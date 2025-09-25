Täuschten schweren Unfall vor
87-jährige Tirolerin von falschen Polizisten um mehr als 100.000 Euro in Goldmünzen betrogen
Innsbruck – Eine 87-jährige Tirolerin wurde am Mittwochabend gegen 21 Uhr von bislang unbekannten Tätern kontaktiert. Ein Betrüger gab sich als Polizist aus und erzählte der Frau, dass ihr Sohn in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt und festgenommen worden sei. Er forderte von der 87-Jährigen eine Kaution.
Tags darauf kam ein Kurier zum Haus der Frau und übernahm Goldmünzen im Wert von mehr als 100.000 Euro. (TT.com)