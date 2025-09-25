Auf A12 unterwegs

Auffälliges Fahrverhalten: Polizei zog bei Innsbruck stark alkoholisierten Lkw-Fahrer aus dem Verkehr

Innsbruck – Ein 62-jähriger Lkw-Lenker war am Donnerstagnachmittag auf der A12 Inntalautobahn vom Unterland kommend in Richtung Innsbruck unterwegs. Aufgrund seines auffälligen Fahrverhaltens wurde der Mann bei Innsbruck einer Fahrzeug- und Lenkerkontrolle unterzogen, berichtet die Polizei.

Dabei wurde eine starke Alkoholisierung festgestellt. Dem Lenker wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen. Außerdem musste er eine Sicherheitsleistung von etwa 1000 Euro bezahlen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

