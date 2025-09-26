Nur erste Sicherheitsratskandidatur Österreichs ging schief

Bei seiner Kandidatur für einen nicht-ständigen Sitz im UNO-Sicherheitsrat hat Österreich einen Ruf zu verlieren. Lediglich der erste Anlauf zu Beginn der 1970er Jahre verlief holprig, die beiden weiteren waren erfolgreich. Allerdings gab es bei der zweiten Wahl keine Konkurrenz, und bei der dritten musste es die Alpenrepublik nicht mit dem großen Nachbarn Deutschland aufnehmen, sondern mit Island.

Die Ausgangslage für die bevorstehende Sicherheitsratswahl ähnelt jener des Jahres 1970, als der damalige Außenminister Rudolf Kirchschläger im April überraschend die Bewerbung Österreichs für einen nicht-ständigen Sitz im Jahr 1971 präsentierte. Für die beiden westeuropäischen Sitze waren nämlich Belgien und Italien gesetzt. Die kurzfristige Initiative war aber nicht von Erfolg gekrönt: Im Oktober musste Kirchschläger den Verzicht Österreichs bekanntgeben, nachdem er unter anderem von der oppositionellen ÖVP dazu aufgefordert worden war.

Ein Erfolg der Kandidatur wäre nur möglich gewesen, wenn Belgien oder Italien verzichtet hätten, was aber nicht geschehen sei, so Kirchschläger. Gleichwohl habe die Initiative die Chancen Österreich für eine spätere Bewerbung wesentlich verbessert, weil zahlreiche Staaten ihre Unterstützung zugesichert hätten.

Tatsächlich verlief der zweite Anlauf für den erstmaligen Sitz Österreichs im mächtigsten UNO-Gremium reibungslos. Schon im Juli 1972 konnte der Außenminister nämlich im Nationalrat verkünden, dass Österreich "mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" ein Mandat für die Jahre 1973/74 erhalten werde. Tatsächlich entfielen bei der Abstimmung durch die Generalversammlung im November 115 der 118 gültigen abgegebenen Stimmen auf Österreich. Als zweiter Staat für die westliche Gruppe wurde damals übrigens Australien gewählt, somit waren in den Jahren 1973 und 1974 die beiden international oft verwechselten Staaten "Austria" und "Australia" gemeinsam im Weltsicherheitsrat.

Der missglückte erste Anlauf hallte damals noch nach. So musste Außenminister Kirchschläger betonen, dass dieser "taktisch richtig" gewesen sei. Ohne diesen hätte man kein so klares Ergebnis beim zweiten Anlauf erzielen können, argumentierte er. Weder parteipolitische Gründe noch persönliche Ambitionen seien für die erste Kandidatur ausschlaggebend gewesen, sagte er im Nationalrat.

Zu einem "der größten Momente Österreichs bei den Vereinten Nationen", wie der damalige UNO-Botschafter Peter Hohenfellner formulierte, geriet die zweite erfolgreiche Kandidatur knapp zwei Jahrzehnte später. Bei der Sicherheitsratswahl im November 1990 erzielte Österreich das beste Ergebnis aller Staaten der damaligen Wahlrunde. 150 der 154 Stimmen entfielen auf Österreich, das gemeinsam mit dem einstigen Kontrahenten Belgien für die Jahre 1991/92 in den Sicherheitsrat einzog. Die Abstimmung war freilich wie schon im Jahr 1972 eine Formsache, weil es innerhalb der westeuropäischen Staatengruppe keine Kampfkandidatur gegeben hatte.