Ab 6. Oktober

Brettfalltunnel sechs Wochen komplett gesperrt, Öffi-Aktion für alle Zillertaler

Seit Frühjahr 2024 wird an der Sanierung des Brettfalltunnels gearbeitet. Ab 6. Oktober sollen die letzten technischen Einrichtungen ausgetauschtund in Betrieb genommen werden.
Von Angela Dähling

Der Brettfalltunnel wird für die finale Phase der Generalsanierung vollständig gesperrt. Zillertaler bekommen im Zeitraum der Sperre gekaufte Tages-, Wochen- und Monatstickets für Öffis refundiert. Am 3. Oktober findet eine Info-Veranstaltung statt.

