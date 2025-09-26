Ab 6. Oktober
Brettfalltunnel sechs Wochen komplett gesperrt, Öffi-Aktion für alle Zillertaler
Seit Frühjahr 2024 wird an der Sanierung des Brettfalltunnels gearbeitet. Ab 6. Oktober sollen die letzten technischen Einrichtungen ausgetauschtund in Betrieb genommen werden.
© Land Tirol
Der Brettfalltunnel wird für die finale Phase der Generalsanierung vollständig gesperrt. Zillertaler bekommen im Zeitraum der Sperre gekaufte Tages-, Wochen- und Monatstickets für Öffis refundiert. Am 3. Oktober findet eine Info-Veranstaltung statt.