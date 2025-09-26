Schulerhaltung kommt teuer

Tafeln, Decken, Böden und kein Ende – wie Schulgebäude die Haller Finanzen herausfordern

Harald De Zottis (l.), eigentlich Mathematiklehrer, demonstrierte die Möglichkeiten der neuen digitalen Tafeln anhand der Analyse eines Gemäldes von Franz Marc. Direktor P. Volker Stadler, Tigewosi-Geschäftsführer Franz Mariacher und Bürgermeister Christian Margreiter (v. l.) zeigten sich beeindruckt.
© Michael Domanig
Von Michael Domanig

Nicht nur die Sanierungsarbeiten nach dem Deckensturz in der Volksschule am Stiftsplatz stellten die Stadt Hall heuer vor große finanzielle Herausforderungen. Auch im Franziskanergymnasium musste über den Sommer massiv investiert werden. Und in der Volksschule am Unteren Stadtplatz hat sich ein weiteres Problem aufgetan.

