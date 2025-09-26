Tafeln, Decken, Böden und kein Ende – wie Schulgebäude die Haller Finanzen herausfordern

Nicht nur die Sanierungsarbeiten nach dem Deckensturz in der Volksschule am Stiftsplatz stellten die Stadt Hall heuer vor große finanzielle Herausforderungen. Auch im Franziskanergymnasium musste über den Sommer massiv investiert werden. Und in der Volksschule am Unteren Stadtplatz hat sich ein weiteres Problem aufgetan.