Vor Bestätigung als Parteichef
Stimmenbringer und gescheiterter „Volkskanzler“: Was Herbert Kickl ausmacht
Herbert Kickl steht seit Juni 2021 an der Spitze der FPÖ. erführte die Partei zu Wahlerfolgen, aber zumindest bisher nicht in die Bundesregierung.
© APA/FOTOKERSCHI.AT/KERSCHBAUMMAYR
Die FPÖ trifft sich am Samstag in Salzburg zum Bundesparteitag. Wichtigster Punkt auf der Tagesordnung ist die Bestätigung von Herbert Kickl an der Spitze der Partei. Kickl polarisiert. Intern ist er aber unangefochten.