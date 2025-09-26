Rochade im Magistrat
Turbo-Verfahren für Top-Job im Innsbrucker Rathaus: Wer das Rennen machen könnte
Sie hätte verlängern wollen, er nicht: Innsbrucks Bürgermeister Johannes Anzengruber lässt Magistratsdirektorin Gabriele Herlitschka aus diesem Amt scheiden. Sie übernimmt eine noch zu schaffende Abteilung.
Schnellentschlossene Job-Hopper sind im Vorteil: Die Bewerbungsfrist für die Neuvergabe der Magistratsdirektorin beträgt schmale drei Wochen. Ist das gar ein Vorbote für eine mögliche interne Lösung?