Tiroler Kletter-Asse Schubert und Oblasser zogen bei WM ins Vorstieg-Finale ein
Zeigte im Halbfinale seine Qualitäten: Jakob Schubert.
© Nils Lang
Seoul – Flora Oblasser als Siebente des Halbfinales und Jakob Schubert als Dritter haben am Freitag bei den Kletter-Weltmeisterschaften in Seoul das Finale im Vorstieg erreicht (12.00 Uhr MESZ).
Bei den Frauen erbrachte Olympiasiegerin Janja Garnbret aus Slowenien die beste Leistung der Vorschlussrunde, Mattea Pötzi schied als 17. aus. Bei den Männern lag der Franzose Sam Avezou voran. (APA)