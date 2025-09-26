INNIO: Wachstum mit langfristigen Perspektiven

Die Marke Jenbacher hat eine lange Geschichte. Das innovative Technologieunternehmen der INNIO Group befindet sich derzeit auf einem dynamischen Wachstumskurs und investiert gezielt in seinen Kapazitätsausbau am Standort Jenbach. Damit entstehen in der Region neue Arbeitsplätze mit langfristigen Perspektiven.

Ein Hauptgrund für die große Nachfrage nach den Jenbacher Energielösungen ist der stark steigende Strombedarf von Datacentern durch den rasanten Durchbruch Künstlicher Intelligenz (KI). Um mit dieser Dynamik Schritt zu halten, muss sich das weltweite Energiesystem rasch an die neuen Anforderungen anpassen. Die Lösung: unabhängige, flexible und vor allem dezentrale Energieerzeugung. Denn oft ist der Standort eines neuen Datacenters noch gar nicht an das öffentliche Netz angebunden – hier kann die Jenbacher Technologie von INNIO eine resiliente Energieversorgung bereitstellen, um die Zeit bis zum Netzanschluss zu überbrücken. Aber auch bei bestehender Anbindung tragen Jenbacher Lösungen wesentlich zur Netzstabilisierung bei und bieten mit einer Notstromversorgung zusätzliche Sicherheit.

„Wir wachsen mit der Nachfrage – und schaffen neue Perspektiven in Tirol.“ Martin Mühlbacher, Standortleiter der INNIO Group in Jenbach

Produktionsstandorte in Jenbach und Hall

In Jenbach sind mehr als 2.000 Mitarbeiter aus 70 Nationen tätig, davon arbeiten rund 1.000 Fachkräfte direkt in der hochmodernen Produktion des Standorts. Hier kombiniert das Unternehmen auf einer Fläche von 65.000 Quadratmetern eine schlanke Fertigung, additive Verfahren und zukunftsweisende Software-Analytik.

Zudem entsteht in Hall in Tirol eine zusätzliche Fertigung, mit der die Produktionskapazitäten weiter ausgebaut werden sollen. In einer bestehenden, 4.000 Quadratmeter großen Halle wird eine moderne Komponentenfertigung für Jenbacher Motoren errichtet, die noch heuer in Betrieb gehen soll. Martin Mühlbacher, Standortleiter in Jenbach, sieht im neuen Werk 2 nicht nur ein starkes Bekenntnis zu Zukunft und Wachstum, sondern auch zu Tirol als Industriestandort: „Für unsere Produktion benötigen wir hochqualifizierte Arbeitskräfte aus unterschiedlichen Bereichen.“

Zusätzlich zum Jenbacher Standort entsteht derzeit ein zweites Werk in Hall. © INNIO/Christof Lackner

Mit dem Werk 2 erweitert sich das Einzugsgebiet für Facharbeiter. Um die weltweit wachsende Nachfrage nach den Tiroler Energielösungen zu bedienen, werden für beide Standorte verstärkt Metalltechniker, Maschinenbautechniker, CNC-Spezialisten, Elektriker und Schweißer gesucht. Auch in den Bereichen Industrielackierung, Instandhaltungstechnik und Logistik gibt es viele Möglichkeiten.

Attraktives Umfeld für Fachkräfte

Das Unternehmen setzt auf innovative Technologien und bietet ein modernes, internationales Arbeitsumfeld mit vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten – sowohl im technischen als auch im gewerblichen Bereich.

Das Unternehmen engagiert sich besonders für die Ausbildung und langfristige Förderung von Fachkräften und eröffnet spannende Perspektiven in einer zukunftsweisenden Branche.

Als einer der größten Arbeitgeber der Region trägt das Unternehmen maßgeblich zur wirtschaftlichen Stärke Tirols bei. Bis Ende 2025 plant das Unternehmen allein in Tirol, insgesamt mehr als 350 Stellen neu oder nachzubesetzen – sowohl durch bereits erfolgte und noch geplante Einstellungen.

Mitarbeiter für die Standorte Jenbach und Hall werden gesucht. © INNIO