Reality-Doku mit Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc

Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (33) und Reality-Star Yeliz Koc (31) drehen derzeit gemeinsam eine Reality-TV-Doku. Das bestätigt eine Sprecherin des Senders Sky. Ochsenknecht sagte der Bild-Zeizung, was die Zuschauer in dem Format erwarte: „Einfach gesagt: unser Leben. Wir als Familie, als Eltern. Wie wir unseren Alltag mit Snow meistern. Wir zeigen aber auch, was beruflich bei uns passiert. Yeliz will sich ein Haus kaufen, auch das wird zu sehen sein.“