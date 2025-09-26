„9 Plätze – 9 Schätze“: Verwalltal in St. Anton am Arlberg in der Tiroler Vorauswahl

Das Verwalltal in St. Anton am Arlberg zählt zu den ursprünglichsten Naturlandschaften der Alpen und steht heuer als einer von drei Tiroler Kandidaten zur Wahl beim beliebten ORF-Wettbewerb „9 Plätze – 9 Schätze“.

Noch bis 1. Oktober können alle Tirolerinnen und Tiroler abstimmen, welcher Naturschauplatz das Bundesland im großen TV-Finale vertreten wird.

Zwischen dem türkisgrünen Verwallsee, der traditionsreichen Konstanzer Hütte und dem markanten Patteriol erstreckt sich ein Naturraum, der zu jeder Jahreszeit begeistert: Wanderwege, Bike-Trails und stille Plätze laden zum Entdecken ein. Das Verwalltal ist nicht nur ein Paradies für Outdoor-Fans, sondern auch wichtiger Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten. Die Almen werden nach alter Tradition bewirtschaftet, was zur Erhaltung der Kulturlandschaft beiträgt und regionale Wertschöpfung sichert.

Natur und Nachhaltigkeit gehen hier Hand in Hand: Das Tal bleibt durch nachhaltige Nutzung und aktiven Naturschutz ökologisch wie wirtschaftlich wertvoll. Wer für das Verwalltal abstimmt, setzt ein Zeichen für Tirols Vielfalt und den respektvollen Umgang mit alpiner Natur.

Am 2. Oktober wird bekanntgegeben, welcher Platz Tirol beim großen ORF-Finale am 25. Oktober in Wien vertritt.