Fußgänger in Arzl im Pitztal von Auto erfasst und verletzt

Auf der Pitztaler Straße (L16) kam es am Donnerstagvormittag zu einem Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger Fußgänger wurde von einem Auto erfasst und verletzt.

Gegen 10 Uhr wollte der 74-jährige Pkw-Lenker von der Dorfstraße auf die L16 einbiegen, während der 31-Jährige mit zwei Hunden die Straße überquerte. „Nach einer verbalen Auseinandersetzung rollte das Auto laut Angaben des Fußgängers erneut an und stieß mit diesem zusammen“, berichtet die Polizei.