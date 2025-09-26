CellGenius – Tiroler Start-up bringt frischen Wind in die Schlafzimmer

Mit CellGenius tritt ein bekanntes und innovatives Tiroler Familienunternehmen an, die Schlaf- und Lebensqualität nachhaltig zu verbessern.

Gegründet von Leon Schwarzenberger, Gesundheitswissenschaftler und Unternehmer, gemeinsam mit seinem Vater Luis Schwarzenberger, dem bekannten Erfinder der Physiotherm Infrarotkabinen, schreiben die beiden nun ihre nächste Erfolgsgeschichte.

Bekanntheit erlangte das Start-up von Leon Schwarzenberger (r.) auch durch den Auftritt in der TV-Show „2 Minuten 2 Millionen“ 2025: Der CellActivator überzeugte alle sechs Investoren, alle wollten sich beteiligen – ein Novum in der Geschichte des Formats. © PULS4/Gerry Frank

CellActivator nutzt Ionentechnologie

Ihr neuestes Werk: der CellActivator – das erste speziell für Schlafzimmer entwickelte Raumklimagerät, das jedes Schlaf- und Kinderzimmer in eine Oase frischer, energievoller Luft verwandelt und den Körper dadurch mit mehr Sauerstoff versorgt. Die Folge ist besserer Schlaf und Erholung, mehr Energie, gestärkte Gesundheit und weniger Atemprobleme, wie bei Asthma.

„Mit dem CellActivator zum persönlichen Luftkurort im Schlafzimmer.“ Luis Schwarzenberger, Erfinder der Physiotherm-Infrarotkabine und des CellGenius CellActivat

„Ein Drittel unseres Lebens verbringen wir im Schlafzimmer. Doch genau dort fehlt es meist an frischer, energievoller Atemluft, die für täglich gute Regeneration entscheidend ist. Mit dem CellActivator kann jetzt jeder sein Schlafzimmer in einen persönlichen Luftkurort verwandeln, eine bahnbrechende Neuheit!“, erklärt Leon Schwarzenberger.

CellActivator - das erste, speziell fürs Schlafzimmer entwickelte Raumklimagerät mit patentierter Light-Air-Ionen-Technologie.

Herzstück des Geräts ist die patentierte Light-Air-Ionen-Technologie. Deren Wirkung auf Schlafqualität und Gesundheit ist bereits in mehreren wissenschaftlichen Studien belegt und von tausenden Kund:innen und Kunden bestätigt:

„Besserer Schlaf, dadurch mehr Energie für den Tag. Das Schnarchen wird weniger. Einfach mitzunehmen – auch im Urlaub. Ich bin begeistert!“

„Wir lieben unseren CellGenius. Meine Pollenallergie ist deutlich besser und mein Schlaf viel tiefer.“

„Seit mein 6-jähriger Sohn den CellActivator im Kinderzimmer hat, schläft er viel ruhiger. Ich musste mir gleich ein zweites Gerät kaufen – er wollte seinen nicht mehr hergeben!“

„Super Erfindung! Meine Allergien sind deutlich besser, ich schlafe erholsam und kann morgens frei durchatmen. Ich habe gleich ein weiteres Gerät für meine Tochter bestellt.“

Mehr Informationen und Bestellmöglichkeit finden Sie auf www.cellgenius.at