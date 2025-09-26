Debatte um Fußgängerzonen

Wenn der Verkehr draußen bleiben muss: Chancen und Risiken autofreier Zonen

Seit Mai 2024 ist der Kirchplatz in Wattens wegen einer großen Schulbaustelle für die Durchfahrt gesperrt – das bleibt aber auch künftig so. Die Kaufmannschaft fürchtet, dass eine autofreie Zone in Wattens nicht funktionieren wird.
Von Michael Domanig, Renate Perktold

In Wattens herrscht nach wie vor massive Skepsis gegenüber der künftigen autofreien Zone im Ortskern. In Telfs hat sich das Modell bewährt – doch ein Selbstläufer ist die Fußgängerzone keineswegs.

