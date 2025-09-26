Debatte um Fußgängerzonen
Wenn der Verkehr draußen bleiben muss: Chancen und Risiken autofreier Zonen
Seit Mai 2024 ist der Kirchplatz in Wattens wegen einer großen Schulbaustelle für die Durchfahrt gesperrt – das bleibt aber auch künftig so. Die Kaufmannschaft fürchtet, dass eine autofreie Zone in Wattens nicht funktionieren wird.
© Rita Falk
In Wattens herrscht nach wie vor massive Skepsis gegenüber der künftigen autofreien Zone im Ortskern. In Telfs hat sich das Modell bewährt – doch ein Selbstläufer ist die Fußgängerzone keineswegs.