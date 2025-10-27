Gewalt gegen Kinder: Wohin sich Betroffene und ZeugInnen wenden können

Mit der Berichterstattung über die Missbrauchsvorwürfe an verschiedenen Standorten von SOS-Kinderdorf, wurde das Thema „Gewalt gegen Kinder“ in den Fokus gerückt. Wohin können sich Betroffene wenden? Die wichtigsten Kontakte.

Imst, Innsbruck – Die Berichte über das, was sich im SOS-Kinderdorf abgespielt hat, erschüttern. All das soll nun aufgearbeitet werden, dafür wurde mitunter eine Reform-Kommission unter der Leitung von Irmgard Griss eingerichtet. Sie hat am 8. Oktober erstmals getagt.

Je mehr über die Vorgänge berichtet wird, desto mehr Menschen melden sich mit ihren Erfahrungen und Berichten – auch bei der TT. An wen können sich Betroffene und ZeugInnen von Gewalt wenden, wenn sie Unterstützung suchen? An wen, wenn sie ihr Wissen im Rahmen der Aufarbeitung teilen wollen? An wen, wenn sie Täter melden bzw. anzeigen wollen?

Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten, sowohl über unabhängige Stellen, als auch über Meldeplattformen, die direkt bei SOS-Kinderdorf eingerichtet wurden.

Kinderschutzzentrum Tirol

Das Kinderschutzzentrum Tirol bietet Hilfe und Unterstützung speziell für Kinder und Jugendliche, die von Gewalt, auch von sexualisierter Gewalt, betroffen sind. Im Zentrum stehen Hilfsmaßnahmen, die einen Ausstieg aus der Gewaltsituation ermöglichen und vor weiteren Gewalterfahrungen schützen sollen. Dabei richtet sich das Angebot sowohl direkt an Kinder und Jugendliche, als auch an erwachsene Bezugspersonen und professionelle HelferInnen und Fachkräfte, die in ihrem beruflichen oder privaten Umfeld mit Gewalt gegen Kinder konfrontiert sind. Erreichbar unter der Telfonnummer 0512/552358 und office@kinder-jugend.tirol

Kinder- und Jugendanwaltschaft Tirol

Die Kinder- und Jugendanwaltschaft (KiJa) ist eine weisungsfreie Einrichtung des Landes Tirol. Die KiJa Tirol setzt sich parteilich für die Rechte und Interessen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen von 0 bis 21 Jahren in Tirol ein. MitarbeiterInnen der KiJa sind auch regelmäßig als AnsprechpartnerIn direkt im SOS-Kinderdorf Imst vor Ort. Sie agieren völlig unabhängig, sowohl vom SOS-Kinderdorf, als auch von anderen Stellen. Erreichbar unter der Telefonnummer 0512/5083792 oder per Mail unter kija@tirol.gv.at. Mehr Informationen gibt es hier.

Gewaltschutzzentren Tirol

Die Gewaltschutzzentren Tirol bieten Hilfe und Unterstützung für Menschen, die Opfer von häuslicher Gewalt und im sozialen Nahraum ausgesetzt sind. Es geht sowohl um rechtliche wie psychosoziale Beratung, telefonisch oder auch persönlich. Das Angebot ist kostenlos und vertraulich, die Beratung ist auch in Muttersprache möglich. Ein weiteres Angebot ist außerdem kostenlose Prozessbegleitung, also die kostenlose Unterstützung durch einen/eine Rechtsanwältin vor Gericht. Erreichbar unter 0512/57 1313 und office.tirol@gewaltschutzzentrum.at. Mehr Informationen gibt es hier.

Reformkomission unter Leitung von Irmgard Griss

Betroffene aus den SOS-Kinderdörfern können sich auch persönlich oder anonym bei der unabhängigen Reformkommission melden, die ihre Arbeit am 8. Oktober aufgenommen hat. Die Reformkommission ist unter der E-Mail-Adresse info@reformkommission.at erreichbar.

Ombudsstelle für Opferschutz (für ehemalige Betreute)

Hier stehen sechs Fachkräfte (Ombudsstellen) in Innsbruck, Wien, Graz und Salzburg als direkte Ansprechpersonen zur Verfügung. Es handelt sich dabei um externe PsychologInnen oder PsychotherapeutInnen. Sie sind von SOS-Kinderdorf unabhängig, also keine MitarbeiterInnen von SOS-Kinderdorf. Mehr Informationen und Kontaktdaten gibt es hier.

Meldestelle für Kinderschutz bei SOS-Kinderdorf

Bei SOS-Kinderdorf gibt es eine Meldestelle zum Thema Kinderschutz. Sie wird vom Kinderschutzbeauftragten Michael Knöbel geleitet. Er ist Ansprechpartner für externe PartnerInnen, die Vorfälle in Zusammenhang mit der Gefährdung des Kindeswohls bei SOS-Kinderdorf melden wollen. Aber auch bei Fragen oder Beschwerden zum Thema Kinderschutz bei SOS-Kinderdorf kann man sich an ihn wenden.

Anonyme Whistleblowing-Plattform bei SOS-Kinderdorf

Wer anonym Meldung über beobachtetes oder vermutetes Fehlverhalten bei SOS-Kinderdorf erstatten möchte, kann das über die nach internationalen Standards aufgebaute Whistleblowing-Plattform tun. Über diesen geschützten Kanal können MitarbeiterInnen, betreute Kinder und Jugendliche sowie externe Personen Meldungen in Zusammenhang mit dem Kinderschutz, aber auch allen anderen Bereichen der Organisation SOS-Kinderdorf abgeben. Das funktioniert über ein Online-Forumlar, das hier zu finden ist.