ich.app: So bequem ist Sicherheit

Die ich.app macht digitale Abläufe sicher und bequem. Dabei sorgt sie für ein gutes Gefühl bei jedem Klick.

Registrieren, einloggen und identifizieren: All das funktioniert mit der ich.app schnell, einfach und maximal sicher. Genau so wünscht man sich digitale Services heute, oder? Schluss mit Passwort-Chaos, langen Formularen und komplexen Abläufen. Die ich.app schafft einen modernen und sicheren digitalen Zugang, der bequem und intuitiv funktioniert.

Nutzer:innen geben ihre geprüften Daten per Klick frei. Die dafür benötigten Informationen stammen aus vertrauenswürdigen Quellen wie Banken oder Behörden. Manuelle Eingaben oder Dokumenten-Uploads werden dadurch überflüssig. Das erleichtert nicht nur die Nutzung digitaler Services, sondern verbessert auch die Datenqualität im Unternehmen. Ein Gewinn für beide Seiten.

Registrieren in Sekunden

Schon der erste Schritt ist entscheidend. Viele Nutzer:innen brechen die Registrierung ab, noch bevor der eigentliche Vorgang begonnen hat. Bereits bei der Eingabe von Name, Adresse oder Passwort verlieren sie das Interesse. Es sind einfach zu viele Formularfelder und Passwortvorgaben. Die ich.app reduziert diesen Aufwand auf ein Minimum. Ein Klick genügt, und alle benötigten Daten werden automatisch ins System übertragen. Das spart Zeit und sorgt für einen angenehmen Start.

Einloggen auf Knopfdruck

Auch das Anmelden zu bestehenden Accounts wird einfacher. Die ich.app ersetzt klassische Passwörter durch einen sicheren, plattformübergreifenden Log-in. Damit wird der Zugriff auf digitale Angebote für Kund:innen noch komfortabler. Unternehmen hingegen profitieren von höheren Nutzungsraten und weniger Support-Anfragen aufgrund vergessener Passwörter.

Menschen hinter den Pixeln sichtbar machen

Bei sensiblen digitalen Prozessen, wie Käufen auf Rechnung, Vertragsabschlüssen oder beim Altersnachweis, muss klar sein, wer hinter den Pixeln steht. Mit der ich.app erfolgt der Identitätsnachweis direkt in der App. Vollständig digital und ohne Medienbrüche. Das reduziert Fehlerquellen bei der Dateneingabe und senkt obendrein das Risiko von Betrugsversuchen.

Sicherheit, die verbindet

Sicherheit und Vertrauen sind die Grundlagen für digitale Geschäftsbeziehungen. Dazu braucht es einen geschützten Rahmen. Genau diesen schafft die ich.app. Endlich können Nutzer:innen personenbezogene Daten gezielt freigeben. Und zwar ausschließlich dann, wenn es erforderlich und gewünscht ist.

Unternehmen wissen so, mit wem sie es zu tun haben, und Kund:innen behalten stets die Kontrolle über ihre Daten. Die übermittelten Informationen stammen aus verlässlichen Quellen, werden verschlüsselt übertragen und nur nach aktiver Zustimmung weitergegeben.

Mehr Leichtigkeit im digitalen Leben

Die unschlagbare Kombination aus höchsten Sicherheitsstandards und maximalem Komfort sorgt für eine digitale Umgebung, in der sich alle Beteiligten wohl- und sicher fühlen können. Probieren Sie es aus und überzeugen Sie sich selbst, wie bequem Sicherheit sein kann!