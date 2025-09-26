Ruf nach zweitem „Bädertopf“
Durchwachsener Sommer: Tirols Bäder fordern jetzt weitere Millionen vom Land
Berufsgruppensprecher Michael Kirchmair (links) und sein Stellvertreter Ulrich Mayerhofer bei der Bäder-Pressekoferenz am Freitag in der Wirtschaftskammer in Innsbruck.
Ein kleines Plus verzeichneten Tirols Bäder diesen Sommer, das lag aber vor allem an Tarifanpassungen. Für Sanierungen und Neubauten brauche es auch nach 2029 mehrere Millionen Euro an Förderungen, und zwar in Form eines zweiten „Bädertopfs“.