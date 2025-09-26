Hirschbrunft und spielende Luchse: Es wird Herbst im Wildpark Assling

Der Wildpark lädt bis 2. November zum Besuch ein. Derzeit bietet die Natur besondere Schauspiele – von röhrenden Hirschen bis zu den Murmeltieren, die sich auf den Winterschlaf vorbereiten.

Assling – Im Wildpark Assling zeigt sich der Herbst von seiner aufregenden Seite. Die Hirsche befinden sich in der Brunft und bieten Besuchern ein beeindruckendes Naturschauspiel. Gleichzeitig bereiten sich die Murmeltiere auf ihren Winterschlaf vor und könnten jederzeit in ihren Bauten verschwinden – wann genau, bestimmen die Tiere selbst.

© DANIEL ZUPANC

Besondere Attraktion sind derzeit die jungen Luchse, die mit ihren etwa vier Monaten beim Spielen beobachtet werden können. Dass manche Tiere etwas struppig aussehen, hat einen natürlichen Grund: Sie befinden sich im herbstlichen Fellwechsel und rüsten sich für die kalte Jahreszeit.

© Wildpark Assling

Die Betreiber blicken auf eine erfolgreiche Saison zurück. Der Wildpark, der seit 50 Jahren ein fester Bestandteil des Tourismus in Osttirol ist, finanziert sich ausschließlich über Eintrittsgelder und erhält keine öffentlichen Zuschüsse oder Subventionen.