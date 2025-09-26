Sonne, Regen, Hochnebel
„Calvin“ sorgt für zweigeteiltes Wetter: So wird das erste Herbst-Wochenende in Tirol
In den kommenden Tagen ist Hochnebel zumindest in Nordtirol ein Thema – Birgit Beyrer war unlängst in Grän für einen Herbstspaziergang im Nebel unterwegs (links). Da und dort kommt auch um Innsbruck die Sonne durch (rechts).
© Leserfotos: Brigit Beyrer, Axel Springer
Der Herbst ist endgültig in Tirol angekommen. Das sorgt für ordentliche Abwechslung beim Wetter am Wochenende. Tirol ist in den kommenden Tagen geteilt, Sonne und Regen wandern zwischen Nord und Süd hin und her.
Innsbruck, Lienz – Temperatursturz, Regen, Wind: Pünktlich zum Herbstbeginn begann die Woche in Tirol wettertechnisch durchwachsen. Auch in den kommenden Tagen kündigt sich kein stabiles Wetter an, wie Werner Troger, Meteorologe von den Meteo Experts, schildert: „Es herrscht eine äußerst wechselhafte Wetterlage mit großen regionalen Unterschieden.“
Tirol ist in der kommenden Woche am Alpenhauptkamm sogar zweigeteilt: Ost-, Süd- und Nordtirol schicken sich Regen und Sonnenschein in den kommenden Tagen regelrecht hin und her.