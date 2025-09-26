Tiroler Sensation bei Rad-WM in Ruanda: Marco Schrettl holt Bronze

Großer Auftritt von Marco Schrettl in Afrika: Der 22-Jährige aus Münster holte sich im U-23-Straßenrennen von Ruanda die Bronze-Medaille.

Kigali ‒ Als Solist gestartet, mit Bronze um den Hals hochdekoriert beendet: Der Tiroler Marco Schrettl lieferte bei der Rad-Weltmeisterschaft in Ruanda am Freitag die große Überraschung. Der 22-jährige Tirol-Team-Fahrer aus Münster holte sich auf dem 164,6 Kilometer langen Kurs in der Hauptstadt Kigali die Bronze-Medaille. Es ist die erste Tiroler Straßenrad-Medaille bei den Herren seit dem Gold-Coup 2015 bei den Junioren.