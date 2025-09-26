Geweihträger mit Geschichte
Uraltes Skelett und königliches Geschenk: Auf den Spuren der Elche in Tirol
Siggi Gaugg ist der Sohn von Anton „Pleisn Toni“ Gaugg, der in den 50er-Jahren ein Elchskelett im Karwendel fand. Heute steht das gut erhaltene Skelett im Naturpark-Infozentrum in Scharnitz.
© Viktoria Imp
Von Elch „Emil“ hat mittlerweile wohl fast jeder Österreicher gehört. Dass es aber vor tausenden Jahren auch Elche in den Alpen gab, ist nicht überall bekannt. Siggi Gaugg erzählt, wie sein Vater in den 1950ern Tirols einziges Elchskelett entdeckte und was das mit Bären und Fasching zu tun hat.