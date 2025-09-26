Auf nasser Fahrbahn gestürzt: E-Bike-Fahrerin (75) verletzte sich in Lienz schwer

Eine schwer verletzte E-Bike-Fahrerin musste am Freitagvormittag ins Klinikum Klagenfurt geflogen werden. Die 75-Jährige war kurz vor 10 Uhr auf der Grafendorfer Straße in Lienz gestürzt.

Zeugen berichteten der Polizei, dass die Frau wohl auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle verloren hatte, wegrutschte und mit dem Kopf auf einen Kanaldeckel prallte. Nach der Erstversorgung durch Rettung und Notarzt wurde die 75-Jährige ins Spital geflogen. (TT.com)