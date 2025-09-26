Wechsel an der Spitze

Christof Dienz stellt klar: „Hätte gerne bei den Klangspuren weitergemacht“

© Astrid Ackermann
Markus Schramek

Von Markus Schramek

Nach vier Ausgaben verabschiedet sich Christof Dienz mit Musik vom Schwazer Festival. Ohne Groll und mit dem Blick nach vorne.

