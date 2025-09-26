Im Wagen eingeklemmt
Autofahrer (76) kam in Innsbruck von Straße ab und prallte gegen Elektrokasten
Wieso der Mann von der Straße abkam, war zunächst unklar.
© Liebl
Ein 76-Jähriger musste nach einem Unfall am Freitag in Innsbruck aus seinem Auto befreit und in die Klinik gebracht werden. Der Mann war laut Polizei um 12.30 Uhr auf der Erzherzog-Eugen-Straße unterwegs, als er nach links von der Fahrbahn abkam.
Ohne Bremsmanöver prallte er gegen eine Mittelinsel, einen Laternenmast sowie einen Elektrokasten. Der 76-Jährige wurde mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe geschleudert und im Wagen eingeklemmt. Die Berufsfeuerwehr Innsbruck befreite den Verletzten mit einer Bergeschere, die Rettung lieferte ihn in die Klinik ein. (TT.com)
Rettung, Polizei und Feuerwehr standen im Einsatz.
© Liebl