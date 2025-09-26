Feuerwehr rückte an
Aufregung bei Haller Mittelschule: E-Scooter in Brand gesetzt
Ein Brand hat am Freitagvormittag bei der Haller Mittelschule Dr. Posch für Aufregung gesorgt. Das Lehrpersonal bemerkte gegen 10.40 Uhr Flammen bei einem E-Scooter, der bei einem Fahrradständer am Vorplatz der Schule abgestellt war. Die Freiwillige Feuerwehr Hall rückte an und löschte den Brand.
Wie die Polizei berichtet, besteht Verdacht auf Brandstiftung: Am Lenkerbereich des E-Scooters wurden deutliche Brandspuren festgestellt. Eine mittels Klettverschluss befestigte Tasche dürfte angezündet worden sein. Die Ermittlungen laufen. (TT.com)