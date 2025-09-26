Regionalliga West

Jetzt im Livestream: Wacker Innsbruck lädt Bischofshofen zum Schlager

Hat der FC Wacker heute wieder Grund zum Feiern?
© APA/EXPA/Groder

Tabellenführer FC Wacker Innsbruck will seine Siegesserie weiter ausbauen. Im Schlager der 10. Regionalliga-Runde ist der Sportklub aus Bischofshofen zu Gast im Tivoli. Mit uns seid ihr live dabei!

Livestream | Wacker – Bischofshofen

Regionalliga West, 10. Runde

Freitag

  • FC Wacker – Bischofshofen 19.30 Uhr

Samstag

  • Wals-Grünau – Schwaz 14.30 Uhr
  • Lustenau – Lauterach 15.30 Uhr
  • Kitzbühel – Imst 16.00 Uhr
  • Seekirchen – St. Johann 17.00 Uhr
  • Pinzgau – Kuchl 17.30 Uhr

Sonntag

  • Reichenau – Kufstein 10.30 Uhr
  • Dornbirn – Hohenems 11.00 Uhr