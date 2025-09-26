Regionalliga West
Jetzt im Livestream: Wacker Innsbruck lädt Bischofshofen zum Schlager
Hat der FC Wacker heute wieder Grund zum Feiern?
© APA/EXPA/Groder
Tabellenführer FC Wacker Innsbruck will seine Siegesserie weiter ausbauen. Im Schlager der 10. Regionalliga-Runde ist der Sportklub aus Bischofshofen zu Gast im Tivoli. Mit uns seid ihr live dabei!
Livestream | Wacker – Bischofshofen
Regionalliga West, 10. Runde
Freitag
- FC Wacker – Bischofshofen 19.30 Uhr
Samstag
- Wals-Grünau – Schwaz 14.30 Uhr
- Lustenau – Lauterach 15.30 Uhr
- Kitzbühel – Imst 16.00 Uhr
- Seekirchen – St. Johann 17.00 Uhr
- Pinzgau – Kuchl 17.30 Uhr
Sonntag
- Reichenau – Kufstein 10.30 Uhr
- Dornbirn – Hohenems 11.00 Uhr