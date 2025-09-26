Brand in Wohnhaus: Feuerwehr-Aufgebot in Innsbrucker Stadtteil Arzl

Ein Brand ist am Freitagabend in einem Wohnhaus im Innsbrucker Stadtteil Arzl ausgebrochen. Ersten Informationen zufolge dürfte ein Topf mit Fett Feuer gefangen haben.

Die Berufsfeuerwehr Innsbruck und die Freiwillige Feuerwehr Arzl waren vor Ort. Eine Person wurde vom Notarzt versorgt und zur Kontrolle in die Klinik Innsbruck gebracht. (TT.com)