Auch Notarzt im Einsatz

Brand in Wohnhaus: Feuerwehr-Aufgebot in Innsbrucker Stadtteil Arzl

Die Freiwillige Feuerwehr Arzl sowie die Berufsfeuerwehr Innsbruck standen im Einsatz.
© Liebl

Ein Brand ist am Freitagabend in einem Wohnhaus im Innsbrucker Stadtteil Arzl ausgebrochen. Ersten Informationen zufolge dürfte ein Topf mit Fett Feuer gefangen haben.

Die Berufsfeuerwehr Innsbruck und die Freiwillige Feuerwehr Arzl waren vor Ort. Eine Person wurde vom Notarzt versorgt und zur Kontrolle in die Klinik Innsbruck gebracht. (TT.com)

