Autofahrer prallte in Gegenverkehr: 47-Jährige bei Unfall in Kirchbichl verletzt

Eine 47-jährige Autofahrerin wurde bei einem Unfall am Freitag in Kirchbichl verletzt, berichtet die Polizei. Die Rettung brachte sie ins Krankenhaus Kufstein.

Zu dem Unfall kam es gegen 13 Uhr auf der Luechstraße: Ein 83-jähriger Autofahrer war in Richtung Söll unterwegs, als er aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und gegen das Auto der 47-Jährigen prallte. Beide Autos wurden auf den neben der Straße verlaufenden Rad- bzw. Gehweg geschleudert und stark beschädigt.