ÖVP Oberösterreich will Haftstrafen für "sorglose" Eltern

Die Bundesregierung hat für Eltern, die bei Problemen nicht mit der Schule zusammenarbeiten, zuletzt Verwaltungsstrafen bis zu 1.000 Euro angekündigt. Die ÖVP Oberösterreich will nun nach deutschem Vorbild Sanktionen auch abseits der Schule. Im "Kurier" plädierte Landesgeschäftsführer Florian Hiegelsberger am Samstag für Haftstrafen für "sorglose und unkooperative Eltern", die "durch ihr Fehlverhalten kriminelle Karrieren der Kinder oder Jugendlichen begünstigen".

Im österreichischen Strafgesetz sind derzeit Geldstrafen bzw. Freiheitsstrafen bis zu sechs Monaten vorgesehen, wenn Eltern die Erziehung und Beaufsichtigung ihrer Kinder grob vernachlässigen und dadurch deren Verwahrlosung begünstigen. Die ÖVP Oberösterreich, die im Land mit der FPÖ die Regierung bildet, schlägt nun in ihrer "Sicherheitsagenda" Haftstrafen auch dann vor, wenn Eltern einem kriminellen Lebenswandel ihrer Kinder nicht vorbeugen. In Deutschland fällt dies unter Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht, dabei drohen Geldstrafen oder Freiheitsstrafen bis zu drei Jahren.