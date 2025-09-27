Wenn Stille Geschwindigkeit lernt – der MG Cyberster und die Rückkehr einer Legende

Manchmal sind es die stillen Momente, die die größte Kraft entfalten. Wer den neuen MG Cyberster erlebt, erlebt genau das: Stille, die Geschwindigkeit neu definiert. Kein Röhren, kein Grollen, kein Abgas – nur das leise Sirren zweier Elektromotoren, das Säuseln des Winds, das Rauschen der Reifen auf dem Asphalt. Und dazwischen das eigene Herz, das schneller schlägt, als man es erwartet hätte.