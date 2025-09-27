Ruf nach Konsequenzen
Bei SOS-Kinderdorf wird alles hinterfragt: „Unfassbar, was in Imst vertuscht wurde“
Übergriffe und Gewalt in den SOS-Kinderdörfern erschüttern seit Tagen die Öffentlichkeit. In Tirol steht der Standort Imst im Mittelpunkt.
© Thomas Parth
SOS-Kinderdorf will Konsequenzen klären. Personelle Entscheidungen werden vorerst noch ausgeschlossen, aber Prüfung soll ohne Tabus erfolgen. Der Tiroler Kinder- und Jugendanwalt Lukas Trentini fordert ein verpflichtendes Kinderschutzkonzept.