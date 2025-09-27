Jugendliche mit Pistole bedroht: Mann in Kramsach hantierte mit Airsoft-Waffen

Mehrere Jugendliche meldeten der Polizei, ein Mann habe in Kramsach mit einer Pistole auf sie gezielt. Der Verdächtige stellte sich später als Besitzer von Airsoft-Waffen heraus.

Am Freitagabend gegen 18.45 Uhr wandten sich zwei Jugendliche an die Polizei und schilderten, dass sie gemeinsam mit drei weiteren Freunden in Kramsach unterwegs gewesen seien. Dabei sei ihnen ein älterer Mann aufgefallen, der plötzlich eine schwarze Pistole in der Hand hielt und diese auch in ihre Richtung richtete. Worte habe er nicht an die Gruppe gerichtet.

Die alarmierten Beamten konnten kurz darauf einen Verdächtigen ausfindig machen. Der Mann bestritt, eine echte Schusswaffe verwendet zu haben, und erklärte, er habe lediglich mit einem Spielzeug hantiert. Bei einer freiwilligen Nachschau in seiner Wohnung stellten die Polizisten zwei Airsoft-Waffen samt Munition und Gaskapseln sicher. Außerdem wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.