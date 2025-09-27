Europa nach erstem Tag beim Ryder Cup drei Punkte voran, Straka mit Sieg

Titelverteidiger Europa startete mit Sepp Straka gut in den 45. Golf Ryder Cup auf Long Island in New York. Das Team von Kapitän Luke Donald liegt nach Tag eins 5,5:2,5 voran. Die vier Foursome-Duelle am Vormittag gingen mit 3:1, die Fourball-Matches danach mit 2,5:1,5 an die Europäer. Straka feierte in der zweiten Session einen Sieg im Topflight an der Seite des Spaniers Jon Rahm gegen Scottie Scheffler und J.J. Spaun. US-Präsident Donald Trump war zu Besuch.

Straka und Rahm gerieten vor den Augen des Präsidenten gleich am ersten Loch in Rückstand, es sollte der einzige Verlust bleiben. Der gebürtige Wiener glich mit einem sehenswerten Chipball auf der zweiten Bahn aus. In der Folge zeigte Rahm immer wieder seine Klasse und brachte das austro-spanische Duo mit drei Löchern Vorsprung nach vorne. Straka glänzte mit einem langen Putt auf der 14, Rahm auf der 15. Den Vorsprung ließen sich die beiden nicht mehr nehmen: Sie gaben kein Loch mehr ab, das ÖGV-Ass sorgte am 16. Loch für die vorzeitige Entscheidung.

Wertvoller Sieg gegen Top-Duo

Der Sieg ist wertvoll: Scheffler und Spaun haben immerhin drei der vier Major-Turniere heuer gewonnen. „Es war ein großer Spaß. Jon zu haben, war großartig. Ich habe heute ziemlich kämpfen müssen, aber mein Putter war ziemlich gut. Es ist ein bisschen ironisch, dass ich den entscheidenden Putt versenken durfte, denn Jon hat unglaublich gut gespielt“, meinte Straka danach. „Ich finde, er verkauft sich unter Wert“, sagte Rahm über seinen Flightpartner. „Er hat großartig gespielt, als wir es gebraucht haben. Der Putt auf der 14 war unglaublich wichtig.“