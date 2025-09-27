ÖSV-Star durfte Privatklinik Hochrum verlassen: „Daheim heilen Körper und Geist besser“

Skispringerin Eva Pinkelnig blickt eine Woche nach ihrer schweren Knieverletzung bereits wieder nach vorne. Die 37-jährige Vorarlbergerin hatte sich am 18. September beim Sommer-Grand-Prix in Predazzo einen Kreuzbandriss sowie Meniskusrisse und einen Knorpelschaden im Knie zugezogen. Die Privatklinik in Hochrum hat Pinkelnig nach der anschließenden Operation wieder verlassen, teilte der Österreichische Skiverband (ÖSV) am Freitag mit.

„Ich bin froh, dass ich nun nach Hause durfte – daheim heilen Körper und Seele einfach besser“, wurde Pinkelnig in einer Verbandsaussendung zitiert. Die Gesamtweltcupsiegerin von 2022/23 will in den kommenden Wochen und Monaten im Olympiazentrum Vorarlberg in Dornbirn an ihrer Genesung arbeiten. „Mein oberstes Ziel ist es, körperlich und mental wieder ganz gesund und spitzensporttauglich zu werden. Wie lange das dauern wird? Ich weiß es nicht und setze mir dafür auch keinen zeitlichen Rahmen.“

