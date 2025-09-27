Überbezahlung Mangelware
Langjähriger Tiroler Koch prangert an: „Die Gastro-Branche hat sich selbst zerstört“
Der Fachkräftemangel in der Gastronomie sei großteils selbst verschuldet, meint der langjährige Koch. (Symbolbild)
Ein 53-jähriger Tiroler Koch gibt Einblick in sein Berufsleben. Nach über 30 Jahren Berufserfahrung verdient er Vollzeit jetzt 2100 Euro netto. Spitzengehälter bekämen nur die Küchenchefs der Top-Häuser, reguläre Köche meist auch dort nicht.