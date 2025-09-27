Gestohlenes Moped in Innsbruck entdeckt: 18-Jähriger festgenommen

Ein in Hall entwendetes Moped tauchte wenige Stunden später in Innsbruck wieder auf. Die Polizei konnte einen Verdächtigen festnehmen, der sich jedoch nicht geständig zeigte.

Am Freitagabend gegen 18.40 Uhr wurde bei der Polizei in Hall der Diebstahl eines Mopeds gemeldet. Das Fahrzeug war im Bereich eines Lokals abgestellt gewesen. Gegen 23.15 Uhr fiel einer Streife der Polizeiinspektion Innsbruck-Saggen in der Herzog-Friedrich-Straße ein Mopedlenker samt Beifahrer auf. Als die Beamten eine Verkehrskontrolle durchführen wollten, flüchteten beide Männer zu Fuß.

Der Beifahrer, ein 18-jähriger Afghane, konnte nach kurzer Verfolgung angehalten und vorläufig festgenommen werden. Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich bei dem Moped um das in Hall gestohlene Fahrzeug handelte. Der junge Mann zeigte sich bei der Einvernahme nicht geständig und wird auf freiem Fuß angezeigt.