Linke Sozial-, härtere Asylpolitik
Steirischer SPÖ-Chef Lercher über Krise der Partei: „Haben genug Fehler gemacht“
Max Lercher wurde bei der Direktwahl durch die rund 15.000 stimmberechtigten Parteimitglieder mit 90,56 Prozent Zustimmung zum neuen steirischen SPÖ-Vorsitzenden gewählt.
© APA/Scheriau
Max Lercher war SPÖ-Manager unter Christian Kern, er positionierte sich einst für Doskozil, zu Andreas Babler schweigt er. Als neuer steirischer SPÖ-Chef fordert er eine inhaltliche Kehrtwende. Denn Fehler wurden genug gemacht.