Tiroler Eltern am Limit: Kinder mit Behinderung haben fast keine Ferienbetreuung

Die Tirolerin Carina Ruttinger mit ihrer Tochter Ronja, die schwer beeinträchtigt ist und die höchste Pflegestufe aufweist. Ruttinger ist Sprecherin einer bundesweiten Elterninitiative, die mehr Unterstützung fordert.
© Ruttinger
Alexandra Plank

Von Alexandra Plank

69 Tage pro Jahr haben SchülerInnen frei. Diese Tage zu überbrücken, ist für Eltern von Kindern mit Behinderung besonders herausfordernd. Gerade in den Ferien kommen sie oft an ihr Limit.

