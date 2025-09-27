Schwarzenegger gab auf dem Münchner Oktoberfest den Takt an

Arnold Schwarzenegger hat auf dem Münchner Oktoberfest zum Taktstock gegriffen. Im Marstall-Festzelt dirigierte der gebürtige Steirer am Freitagabend die Band und die singende Menge – und hatte dabei sichtlich Spaß. Anschließend machte der ehemalige Gouverneur von Kalifornien Selfies mit den Musikern. Begleitet wurde der 78-Jährige von seiner Partnerin Heather, Sohn Christopher und dem Wiesnwirt Siegfried Able.