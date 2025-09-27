- Überblick
Täter mit 22 Vorstrafen
Einbrecher auf der Flucht von Innufer gerettet: 63-Jähriger muss wieder in Haft
Die Flucht zum Inn wurde letztlich zur Sackgasse.
© D. Liebl
Von Reinhard Fellner
Zweieinhalb Jahre Haft ergingen über einen Tschechen mit 22 Vorstrafen. Seine letzte Tat in Tirol forderte die Einsatzkräfte.
Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:
Renate Perktold
+4350403 3302
Verena Langegger
+4350403 2162
Michael Domanig
+4350403 2561
