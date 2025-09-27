Täter mit 22 Vorstrafen

Einbrecher auf der Flucht von Innufer gerettet: 63-Jähriger muss wieder in Haft

Die Flucht zum Inn wurde letztlich zur Sackgasse.
© D. Liebl
Von Reinhard Fellner

Zweieinhalb Jahre Haft ergingen über einen Tschechen mit 22 Vorstrafen. Seine letzte Tat in Tirol forderte die Einsatzkräfte.

