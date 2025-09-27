Durchsuchung in Wohnanlage

Cannabis-Züchter flog in Kramsach auf, Polizei fand auch Schwefelsäure

Starker Cannabisgeruch im Stiegenhaus eines Mehrparteienhauses wurde der Polizei in Kramsach angezeigt. Vergangenen Donnerstag führten die Beamten daraufhin eine Hausdurchsuchung bei einem 33-jährigen Österreicher durch. Dabei fanden sie eine Anlage mit 15 Cannabispflanzen, sowie zwei Kanister mit Restflüssigkeit von Schwefelsäure.

Der 33-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die Cannabispflanzen, diverse Suchtmittelutensilien, mehrere Datenträger bzw. Mobiltelefone und die Kanister mit Schwefelsäure wurden sichergestellt. Der Verdächtige machte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Innsbruck wird er auf freiem Fuß angezeigt. (TT.com)

