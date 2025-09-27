Cannabis-Züchter flog in Kramsach auf, Polizei fand auch Schwefelsäure

Starker Cannabisgeruch im Stiegenhaus eines Mehrparteienhauses wurde der Polizei in Kramsach angezeigt. Vergangenen Donnerstag führten die Beamten daraufhin eine Hausdurchsuchung bei einem 33-jährigen Österreicher durch. Dabei fanden sie eine Anlage mit 15 Cannabispflanzen, sowie zwei Kanister mit Restflüssigkeit von Schwefelsäure.